RAI – Gattuso andrà via, per sostituirlo servono allenatori con un certo DNA: tipo Sarri, De Zerbi o Dionisi

A Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione “Radio Goal” di Valter De Maggio è intervenuto il noto giornalista Rai, Ciro Venerato. Ecco quanto evidenziato:

“Farei di tutto per far fare pace a Gattuso è De Laurentiis, ma Gattuso non cambierà idea. La mia idea da tifoso e giornalista per il futuro della panchina del Napoli è Sarri, per me sarebbe il candidato unico, stimo sia il tecnico calabrese che Sarri ma se proprio dovessi scegliere riprenderei il tecnico di Figline Val d’Arno. Chi contesta il Sarri uomo perché ha seduto sulla panchina dei “non colorati“ sbaglia, bisogna guardare al tecnico toscano sotto l’aspetto professionale e non da tifosi.

Gattuso sta facendo il suo, se ha avuto quel periodo di calo è stata solo colpa dell’infermeria piena. ADL e Sarri si sono riparlati dopo due anni a telefono dopo l’esonero dalla Juventus. Sarei l’uomo più felice del mondo se tornasse la pace tra il presidente e Gattuso, ma se rimaniamo nei confini di una polemica forte ma nell’ambito solamente calcistico va bene, ma stavolta si è andati oltre e si è arrivati ad uno scontro personale. Ci sono allenatori bravissimi, ma che non vanno bene per certe realtà.

Juric prossimo allenatore del Napoli? L’ottanta per cento del Napoli sarà lo stesso anche per la stagione prossima, Juric è un grande allenatore ma se il Napoli non cambia completamente la rosa vedo difficile l’arrivo del tecnico dell’Hellas.

Io dico che il Napoli debba continuare il suo progetto tattico con un allenatore che ha nel DNA un’interpretazione di gioco alla Sarri o alla Gattuso ti devi affidare ad un allenatore tipo Dionisi o De Zerbi. Simone Inzaghi? Non si muoverà da Roma“.