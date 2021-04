Ancelotti, l’Everton è coperto in difesa e può rinunciare a Koulibaly: Meret resta nel mirino

Ancelotti ha un occhio di riguardo per i suoi vecchi giocatori, ma ieri ha annunciato in conferenza stampa di non aver posto per Koulibaly nel suo Everton visto la presenza di tanti difensori centrali di talento nella sua squadra.

Come si legge sul Corriere dello Sport, c’è comunque un giocatore che lo stuzzica nel Napoli.

Alex Meret è in continua ballottaggio tra i pali con David Ospina e quest’estate potrebbe cercare una sistemazione dove poter giocare con continuità. E l’Everton di Ancelotti pensa seriamente al giovane portiere italiano.