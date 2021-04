Blitz Lazio per Maksimovic: contatti avviati per il centrale in scadenza con il Napoli

Non sarà in azzurro il futuro di Nikola Maksimovic e questo non era un segreto. In scadenza di contratto, le trattative per un eventuale rinnovo sono naufragate ormai da tempo. Il suo futuro, però, potrebbe essere in Serie A. Sono due le squadre fortemente interessate: l’Inter, alla ricerca di un centrale di scorta, e la Lazio.

Proprio i biancocelesti in queste ore sembrano aver mosso passi importanti alla ricerca del classe ’91. Secondo quanto riferisce Tuttomercatoweb, ci sarebbe stato già un blitz, i primi contatti con l’entourage per cercare di avvicinarsi all’intesa.