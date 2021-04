FORMAZIONI JUVE NAPOLI – Il recupero della 3a giornata di Serie A tra Juventus e Napoli scende finalmente in campo domani alle ore 18:45 all’Allianz Stadium. Gli azzurri sono reduci da quattro successi consecutivi e il match dello Stadium diventa fondamentale per la qualificazione alla prossima Champions League. I bianconeri non vivono invece il loro miglior momento, nelle ultime uscite hanno perso in casa contro il Benevento e pareggiato il derby contro il Torino.

DOVE VEDERE JUVENTUS NAPOLI IN TV E STREAMING

Ultime notizie Napoli calcio, la probabile formazione

Detto dei due ballottaggi Ospina/Meret e Demme/Bakayoko legato alle condizioni fisiche del portiere colombiano e del centrocampista italo-tedesco, Gennaro Gattuso dovrebbe lasciar fuori Mario Rui e Politano, a cui saranno preferiti quasi sicuramente Hysaj e Lozano, tornato in campo contro il Crotone ha dimostrato di essere pronto a scendere in campo proprio contro la Juventus, la squadra che lo ha costretto ad abbandonare il terreno di gioco per il problema muscolare rimediato nella gara del Maradona. Dovrebbe partire out anche Osimhen, con Zielinski sulla trequarti e Mertens a guidare l’attacco azzurro.

Formazioni Juve Napoli: le scelte dei due allenatori

Se nel Napoli i dubbi sono quelli sopraelencati, nella Juventus non dovrebbero esserci tante perplessità per Andrea Pirlo. Il tecnico bianconero dovrebbe schierare il solito 4-4-2 con Morata e Ronaldo davanti con Chiesa a supportare la manovra offensiva. In difesa probabile quartetto formato da Cuadrado, Chiellini, De Ligt e Danilo. La vera notizia in casa Juve è il rientro tra i convocati di Dybala, McKennie e Arthur, questi ultimi erano stati esclusi a causa del festino organizzato in casa dell’americano.

DI SEGUITO LE PROBABILI FORMAZIONI:

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Chiellini, de Ligt, Danilo; Ramsey, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Morata, Ronaldo.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina/Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian, Demme/Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens