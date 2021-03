GdS – Bilanci Serie A, tra le big si salva solo il Napoli: tamponato un periodo economicamente negativo grazie alla gestione De Laurentiis

BILANCIO NAPOLI – Il Napoli tra le big è quella che ha perso di meno durante la crisi dovuta al covid. A riportarlo è l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport che ha mostrato le perdite e i guadagni di ogni club di Serie A. Gli azzurri, dunque, sono riusciti a tamponare un periodo economicamente negativo per tutti, grazie alla gestione De Laurentiis. Ecco quanto scrive la rosea:

BILANCIO NAPOLI – Gli azzurri si salvano tra le big

“L’Atalanta è il club messo meglio, grazie al ciclo continuo di valorizzazione dei talenti e ai premi Champions delle ultime due partecipazioni: sta per essere festeggiato il quinto bilancio di fila in utile con l’esercizio al 31 dicembre 2020. Ok pure Cagliari e Verona.

E tra le big, che soffrono tantissimo l’assenza di pubblico negli impianti, il Napoli ha beneficiato del fieno in cascina accantonato negli anni precedenti. Ma non è il caso di dividere buoni e cattivi. Questa è una crisi di sistema. E come sistema va affrontata”.