Adam Hlozek ha stregato tutti: anche il Napoli sul 2002 dello Sparta Praga

Piace veramente a tutti Adam Hlozek, attaccante ceco di appena 19 anni, che compirà il prossimo luglio. I club di tutta Europa hanno messo gli occhi su di lui, perché così giovane è anche già un veterano per lo Sparta Praga. Si tratta di uno dei profili più promettenti di tutta Europa. In stagione, nel campionato ceco iniziato da poco, ha messo a referto 4 goal e 5 assist in 8 partite. Il suo esordio è però datato al 2018 e da allora ad oggi ha accumulato oltre sessanta presenze tra i professionisti. E ancora non ha compiuto 19 anni.

Punta di peso e seconda punta al tempo stesso, è dotato di una stazza fisica imponente ma anche di un’agilità non indifferente. Velocità e tecnica rientrano nel suo repertorio. Nel settembre del 2020 ha esordito in nazionale maggiore. Secondo quanto scrive l’edizione odierna di Tuttosport, anche il Napoli si sarebbe iscritto alla corsa per Adam Hlozek. Il classe 2002 piace davvero a tutti, all’estero lo seguono Lipsia e Borussia Dortmund, sempre attenti ai giovani più promettenti. E ancora: il West Ham lo vorrebbe portate in Premier.

In Italia piace anche a Juventus e Milan e, da oggi, anche al Napoli. Costo? Secondo il sito specializzato Transfermarkt, il suo valore è di 12 milioni, ma salirà inevitabilmente. Già oggi, servirebbero oltre 20 milioni per strapparlo allo Sparta Praga.