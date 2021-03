LEGEA NAPOLI – Il matrimonio tra il Napoli e Kappa si sta avviando verso la sua naturale conclusione. La società di Aurelio De Laurentiis, come tutte le altre del resto, ha incassato un duro colpo a causa della pandemia che ha messo in ginocchio l’economia mondiale. A fronte di un leggero aumento dei costi, causato da tutte le precauzioni a cui deve provvedere la società, c’è stato un pesante abbassamento dei ricavi: primo fra tutti l’incasso derivante dall’ingresso dei tifosi allo stadio. Per questo motivo il Napoli sta ascoltando tutte le offerte possibili per aumentare i ricavi societari.

Sponsor tecnico Napoli, le offerte

Diverse aziende hanno bussato alla porta del club partenopeo con proposte di sponsorizzazione. Prima fra tutte, Robe di Kappa, attuale sponsor, che vanta un anno di contratto “ponte” ma facilmente risolvibile, ha formulato un’offerta da circa 2,5 milioni di euro. Macron invece, che già ha fatto da sponsor per il Napoli nel recente passato, ha presentato un’offerta di circa 3 milioni di euro, con la promessa di corposi aumenti nelle stagioni a venire. Nel corso degli scorsi mesi si era fatta viva anche l’ipotesi Castore, brand d’oltremanica. L’azienda di Liverpool però si è accorta di non essere strutturata sufficientemente bene sul territorio italiano per avviare una collaborazione con gli azzurri.

Legea Napoli, tutti i dettagli

Nell’ultimo periodo si sono fatte avanti prepotentemente due aziende del territorio campano. In primis la Givova, azienda di Scafati, che ha provato ad inserirsi al tavolo delle trattative. Il brand che però sembra essere più avanti di tutti, secondo quanto evidenziato dai colleghi di AreaNapoli.it, è Legea, storico brand di Pompei. La società avrebbe messo sul piatto della bilancia un’offerta di 3,8 milioni di euro a stagione, oltre ad una percentuale sulle vendite del merchandising. L’investimento sarebbe molto importante per Legea e la proposta sarebbe quella di un contratto triennale. Nel mondo del calcio non è mai detta l’ultima parola, ma il brand di riferimento della città con gli scavi archeologici più famosi al mondo sembra in pole position per diventare il nuovo sponsor tecnico del Napoli.