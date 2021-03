Gazzetta: Lobotka ricoverato per tonsillite, non è escluso l’intervento chirurgico

Destano qualche preoccupazione le condizioni di Stanislav Lobotka. Il centrocampista azzurro non si è allenato per l’intera settimana a causa di una tonsillite che l’ha costretto a stare fuori ma che non è legata al Covid-19: i suoi tamponi, infatti, risultano negativi. Tuttavia, lo slovacco è stato ricoverato per qualche accertamento da parte di specialisti che valuteranno e cureranno il forte ascesso. Scrive l’edizione online della Gazzetta dello Sport:

