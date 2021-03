KAIO JORGE – È notizia recente quella dell’interessamento da parte del Napoli di Aurelio De Laurentiis per un profilo interessante come quello di Kaio Jorge Pinto Ramos: brasiliano, classe 2002, attaccante del Santos.

Su di lui, si spendono gli elogi. Il collega Stefano Borghi, a Radio Kiss Kiss Napoli, si è pronunciato sul classe 2002 affermando che “Il Napoli farebbe un grande colpo prendendolo, è un gran bel giocatore”. Borghi non è l’unico ad essersi espresso in termini al miele per il brasiliano: ma scopriamone il profilo.

Kaio Jorge – Chi è il talento brasiliano che fa impazzire la dirigenza azzurra

Il classe 2002 brasiliano è un attaccante destrorso, può essere impiegato sulle fasce ed anche come seconda punta: è agile ed elegante nelle movenze ed ha nelle sue corde un tiro molto preciso.

Ha già stupito nelle giovanili del Santos, tant’è vero che, il 30 settembre 2018 ha fatto la sua prima apparizione con la maglia della prima squadra e da allora, è stato complicato non assicurargli quantomeno un posto in panchina con la prima squadra. In carriera, in Série A, ha collezionato 32 presenze con la maglia della prima squadra siglando quattro reti.

In Copa Libertadores invece ha messo a segno cinque reti in 12 presenze: la media è pazzesca per un classe 2002: una rete ogni 179′.

Di lui ci si ricorda specialmente per la rete del pareggio siglata nella finale (poi vinta dal Brasile per 2-1) nel Campionato Mondiale U-17 contro il Messico nel 2019. Inoltre, con cinque reti in questa competizione, si è classificato secondo nella classifica marcatori.

News Napoli Calcio – Il valore del calciatore

Stando a quanto riportato dai dati Transfermarkt, Kaio Jorge avrebbe un valore stimato intorno ai 12 milioni di euro (ed una clausola nel contratto da 77 milioni di euro). Ciò che ha portato i riflettori di tutto il mondo sul classe 2002 però è la situazione contrattuale del giocatore in prossima scadenza: 31 dicembre 2021.

Il Napoli, tuttavia, avrebbe la possibilità di prelevarlo già in estate dal Santos: la società brasiliana (nota per aver “sfornato” tanti talenti nel corso degli anni) lo valuta intorno ai 20 milioni di euro, il Napoli non vorrebbe andare oltre ai 10 milioni. Ma le porte del calciomercato si sono appena aperte e gli spiragli di mercato non mancano.