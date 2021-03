Aurelio De Laurentiis è presente sulle tribune del San Nicola, insieme all’AD Chiavelli e al figlio Luigi, presidente del Bari, per seguire Bari-Casertana, gara valida per la 31° giornata del girone C di Serie C.

Secondo quanto fa sapere tuttobari.com, il presidente del Napoli si trova a Bari per degli appuntamenti di lavoro che lo hanno visto impegnato in Puglia nel corso della mattinata.