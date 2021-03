Gattuso sta pensando a chi schierare domenica sera contro il Milan, scrive il Corriere del Mezzogiorno, che spiega come il tecnico calabrese abbia ancora alcuni ballottaggi da risolvere.

Uno su tutti il solito tra i portieri: Ospina per ora è in vantaggio su Meret mentre a centrocampo Bakayoko ha più possibilità di Demme. In difesa, spazio a Hysaj più di Mario Rui e in attacco sarà staffetta Mertens-Osimhen.