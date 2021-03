FORMAZIONI MILAN NAPOLI – Dopo una pausa di circa una settimana gli azzurri scenderanno nuovamente in campo in occasione del prossimo turno di campionato. Il Napoli dovrà vedersela contro il Milan in occasione della 27ª giornata di Serie A. La partita in programma domenica 14 marzo alle ore 20:45 nella cornice dello Stadio Meazza di San Siro.

Dopo l’ultima vittoria in campionato contro il Bologna, gli azzurri scenderanno in campo contro il Milan, seconda in classifica al diretto inseguimento dell’Inter. I partenopei, forti dell’ultimo risultato positivo conquistato in casa proveranno a replicare anche in trasferta. L’obiettivo è quello di mantenersi nella parte alta della classifica dopo l’uscita dall’Europa League. Sarà un match tutto da gustare e totalmente imprevedibile, seconda contro sesta in classifica: lo spettacolo è assicurato.

Calcio Napoli, le scelte di Gattuso

Pioli dovrà fare quasi sicuramente a meno di Rebic, così come Calhanoglu. Ancora indisponibili Bennacer e Ibrahimovic. In attacco confermato Rafael Leao, alle sue spalle ballottaggio aperto tra Krunic e Brahim Diaz col primo leggermente favorito. A centrocampo potrebbe fare ritorno Tonali accanto a Kessié, anche se al momento il favorito è Meité. In difesa ci saranno Calabria, Kjaer, Tomori (o eventualmente Romagnoli) e Theo Hernandez.

Gattuso potrebbe optare per Osimhen al centro dell’attacco, ma Mertens rimane il favorito. Dietro al belga confermati Politano, Zielinski spalleggiati da Insigne. In difesa con Koulibaly ci sarà Maksimovic viste le indisponibilità di Manolas e Rrahmani. Hysaj preferito ancora a Mario Rui come terzino sinistro. A centrocampo invece dovrebbe tornare Bakayoko al posto di Demme.

Formazioni Milan Napoli

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Meité, Kessie; Castillejo, Krunic, Saelemaekers; Leao.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens.