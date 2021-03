HIGHLIGHTS MILAN NAPOLI – Il Napoli ha affrontato il Milan di Pioli in occasione della 27^ giornata di Serie A. La partita si è giocata domenica 14 marzo alle ore 20:45 nella cornice dello Stadio Meazza di San Siro. Di seguito gli highlights e la sintesi del match.

Milan e Napoli si sono scontrati molte volte in campionato e coppa. Analizzando i dati degli ultimi cinque scontri diretti disputatisi fra le due squadre, le statistiche sembrerebbero a favore dei rossoneri. Il Milan si sono aggiudicati la vittoria di due delle ultime cinque partite disputate, le restanti si sono concluse invece in un pareggio. L’ultimo scontro fra Milan è Napoli si è disputato lo scorso 22 novembre in casa degli azzurri e ha visto la vittoria della formazione rossonera per 1-3.

Dove vedere Milan Napoli

Il match tra Milan e Napoli valido per la 27^ giornata di Serie A andrà in scena domenica 14 marzo allo Stadio Meazza di San Siro alle ore 18:30. Ma dove sarà possibile vedere il match degli azzurri?

Milan-Napoli sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da SKY. Il match sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Serie A (canale 202 e 273/483 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite)

Se non siete a casa, non temete, perché il match sarà fruibile anche in streaming. Gli abbonati Sky avranno la possibilità di seguire il match su Sky Go attraverso un pc, notebook, tablet o smartphone. In alternativa la partita potrà essere vista anche su Now Tv, un servizio live e on demand di Sky, disponibile mediante l’acquisto di uno dei pacchetti proposti dall’emittente televisiva.

Formazioni Milan Napoli

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Meité, Kessie; Castillejo, Krunic, Saelemaekers; Leao.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens.