Champions League, ottavi di finale: passano PSG e Liverpool, quarti di finale senza Messi e Ronaldo

Dopo il passaggio del turno da parte di Borussia Dortmund e Porto di ieri sera, giungono ai quarti di finale di Champions League anche Liverpool e Paris Saint Germain. Gli inglesi con un totale di 4-0 tra andata e ritorno eliminano il Lipsia. Decisive per i Reds questa sera, così come nella gara di andata, le reti di Salah e Manè. Decisiva per i francesi invece la gara di andata dopo il pareggio per 1-1 di questa sera con le reti di Mbappè e Messi.

Gli uomini di Pochettino, grazie alla vittoria per 4-1 al Camp Nou, con un totale di 5-2 passano ai quarti eliminando Messi e compagni. Dopo l’eliminazione di Juventus e Barcellona, per la prima volta dopo ben 16 anni, i quarti di finale non vedranno protagonisti né Ronaldo né Messi. L’ultima volta senza di loro in una gara dei quarti di finale di Champions League risale infatti alla stagione 2004/2005.