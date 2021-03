Napoli, report allenamento: esercizi sulla rapidità e lavoro tattico, ancora personalizzato per Lozano e Petagna, Bakayoko salta l’allenamento per una lieve influenza

Dopo il pareggio contro il Sassuolo, gli uomini di Gattuso sono scesi in campo al Training Center per preparare il match di domani alle 20:45 in casa contro il Bologna. L’allenamento, iniziato con un torello sul campo 1, è proseguito con esercizi di tipo tecnico e tattico. Ancora lavoro personalizzato per Lozano e Petagna. La notizia della giornata riguarda sicuramente Bakayoko che, in seguito ad una lieve influenza, non ha preso parte alla seduta di allenamento. In dubbio dunque la convocazione per il francese.

Siamo anche su Google News: per seguire tutte le news sul Napoli Calcio clicca QUI