FORMAZIONI NAPOLI BOLOGNA – Il Napoli affronterà il Bologna in occasione della 26ª giornata di Serie A. La partita si giocherà allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, domenica 7 marzo 2021 alle ore 20:45.

Gli azzurri militano al sesto posto in classifica a quota 44 punti, il Bologna si trova a sedici lunghezze di distanza ed è al momento al dodicesimo posto a quota 28. Tuttavia, le statistiche in merito al rendimento in campionato danno vantaggio al Bologna. Nelle ultime cinque gare la squadra di Mihajlovic ha totalizzato otto punti contro i sette dei partenopei. Si prospetta una gara da non sottovalutare. Dopo l’ultimo pareggio rimediato in trasferta contro il Sassuolo, gli azzurri sono a caccia di un riscatto e chissà che non possano ottenerlo proprio a danno dei rossoblù.

Calcio Napoli, le scelte di Gattuso

Gattuso dovrà fare ancora a meno di Petagna ma potrà utilizzare nuovamente Osimhen, tornato disponibile dopo l’infortunio di Bergamo. Mertens partirà prima punta, con Politano, Zielinski e Insigne alle sue spalle. Ghoulam potrebbe partire titolare, con Koulibaly che rientrerà dalla squalifica al fianco di uno tra Rrahmani e Manolas, con Ospina che è in vantaggio su Meret per difendere la porta azzurra.

Il Bologna si trova in piena emergenza, viste le numerose assenze in rosa. Mihajlovic dovrà fare a meno di Schouten in quanto squalificato così come Dominguez, Tomiyasu, Santander, Hickey, Faragò e Baldursson causa infortunio. A centrocampo Poli, con Danilo al rientro in difesa, di rientro dopo la squalifica. In attacco si va verso il ritorno da titolare di Palacio al posto di Barrow, ma il ballottaggio è ancora serrato tra i due.

Formazioni Napoli Bologna

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Ghoulam; Fabian Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens. All. Gattuso

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Soumaoro, Mbaye; Svanberg, Poli; Skov Olsen, Soriano, Sansone; Palacio. All. Mihajlovic