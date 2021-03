HIGHLIGHTS NAPOLI BOLOGNA – Il Napoli affronterà il Bologna in occasione del match valido per la 26^ giornata di Serie A che si disputerà domenica 7 marzo 2021 alle ore 20:45 allo stadio Diego Armando Maradona.

Napoli e Bologna si sono affrontate innumerevoli volte in Campionato negli ultimi anni. Analizzando i dati inerenti agli ultimi cinque scontri diretti disputati, si può notare una certa parità fra le due squadre in termini di risultati. Due vittorie a favore degli azzurri, due per i rossoblù e un pareggio. L’ultimo incontro disputato tra le due squadre risale all’anno scorso, quando le due formazioni si sfidarono l’8 novembre in Serie A. In quell’occasione fu il Napoli ad uscirne vincente, battendo il Bologna in trasferta per un risultato di 1-0.

HIGHLIGHTS NAPOLI BOLOGNA

Formazioni Napoli Bologna

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Ghoulam; Fabian Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Soumaoro, Mbaye; Svanberg, Poli; Orsolini, Soriano, Sansone; Barrow.

Dove vedere Napoli Bologna

La sfida tra Napoli e Bologna andrà in scena domenica 7 marzo allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli alle ore 20:45. Ma dove sarà possibile vedere il match degli azzurri? Sky o DAZN?

Napoli-Bologna sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da SKY. Il match sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Serie A (canale 202 e 273/483 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite).

Se non siete a casa, non temete, perché il match sarà fruibile anche in streaming. Gli abbonati Sky avranno la possibilità di seguire il match su Sky Go attraverso un pc, notebook, tablet o smartphone. In alternativa la partita potrà essere vista anche su Now Tv, un servizio live e on demand di Sky, disponibile mediante l’acquisto di uno dei pacchetti proposti dall’emittente televisiva.