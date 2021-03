Granada multato dalla UEFA per le perdite di tempo contro il Napoli

La Commissione Disciplinare della Uefa ha sanzionato il Granada con 29.000 euro di multa per aver commesso varie infrazioni nella gara di ritorno di Europa League contro il Napoli. La sanzione è stata comminata per il rientro in campo in ritardo ad inizio ripresa, per aver festeggiato con tutta la delegazione il passaggio di turno in campo e per i cartellini gialli ricevuti durante la partita. Eventi ritenuti dunque tutt’altro che corretti dalla Uefa che ha così punito la compagine spagnola.

Gattuso fu tra i primissimi nel post gara ad evidenziare quanto fatto dalla compagine avversaria durante il match che ha visto gli azzurri abbandonare l’Europa League.