HIGHLIGHTS SASSUOLO NAPOLI – Il Napoli affronterà il Sassuolo in occasione della 25^ giornata di Serie A. La partita si disputerà al Mapei Stadium di Reggio Emilia mercoledì 3 marzo. Calcio d’inizio alle ore 18:30. La partita sarà arbitrata dal fischietto Marini V.

Sassuolo e Napoli si sono affrontati innumerevoli volte tra Campionato e Coppa. Le statistiche degli ultimi cinque scontri diretti danno vantaggio agli azzurri, che si sono aggiudicati la vittoria di ben tre match. Un pareggio e una sconfitta i risultati dei restanti. Tuttavia, il confronto più recente non sorride alla squadra di Gattuso. Le due rose si sono affrontate nel novembre dello scorso anno e in quell’occasione furono proprio gli azzurri a soccombere in casa per due reti a zero.

Dove vedere Sassuolo Napoli

Il match tra Sassuolo e Napoli valido per la 25^ giornata di Serie A andrà in scena mercoledì 3 marzo al Mapei Stadium di Reggio Emilia alle ore 18:30. Ma dove sarà possibile vedere il match degli azzurri?

Sassuolo-Napoli sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da DAZN, detentrice dei diritti di 3 partite per ogni giornata di Serie A: la gara, in tv, andrà in onda su DAZN1 (canale numero 209 del decoder di Sky), disponibile per chi ha sottoscritto un abbonamento Sky-DAZN.

Se non siete a casa, non temete, perché il match sarà fruibile anche in streaming. Gli abbonati Sky avranno la possibilità di seguire il match su Sky Go attraverso un pc, notebook, tablet o smartphone. In alternativa la partita potrà essere vista anche su Now Tv, un servizio live e on demand di Sky, disponibile mediante l’acquisto di uno dei pacchetti proposti dall’emittente televisiva.

Formazioni Sassuolo Napoli

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Marlon, G. Ferrari, Rogerio; Obiang, Locatelli; Berardi, M. Lopez, Djuricic; Caputo.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens.