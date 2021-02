Gattuso fiducioso: “Ghoulam ha dato qualità ed impegno. Mertens? Lontano dalla forma ideale, ma è un bene che abbia giocato”

Il mister del Napoli Gennaro Gattuso, in diretta a Sky Sport, ha comunicato le ultime notizie riguardanti i recuperi in casa Napoli. L’allenatore azzurro è parso fiducioso per quanto riguarda Ghoulam e Mertens, mentre non si sa nulla della situazione Osimhen. Ecco quanto dichiarato da Gattuso.

“Ghoulam? Se Ghoulam gioca così è un rinforzo. Oggi ci ha messo grande qualità e grande impegno. In questo momento c’è bisogno di tutti. Ghoulam comunque ha dato un’ottima impressione oggi ed è un’ottima notizia”.

“Mertens? Oggi ha giocato bene, ha meno dolore. Ha giocato un quarto d’ora ma ora sta molto meglio. Per vederlo in forma, comunque, ci vorrà del tempo. Osimhen? Non dipende da noi, ha avuto un trauma cranico. Ora come ora il protocollo della federazione ha il dovere di dettare le regole”.