HIGHLIGHTS ATALANTA NAPOLI – Il Napoli affronterà l’Atalanta in occasione della 23^ giornata di Serie A. La partita è in programma per domenica 21 febbraio 2021 alle 18:00, al Gewiss Stadium di Bergamo.

Guardando il rendimento nelle squadre nelle ultime cinque partite disputate, l’Atalanta supera di misura gli azzurri con 8 punti conquistati a fronte di due sconfitte, due vittore e due pareggi. Situazione assai disastrosa per il Napoli, che nelle ultime cinque partite ha conquistato solo 4 punti. Gli azzurri hanno conquistato una sola vittoria, un solo pareggio e ben tre sconfitte.

Negli ultimi cinque scontri diretti disputati tra le due squadre è ancora una volta l’Atalanta ad essere in vantaggio. La Dea si è aggiudicata due dei cinque scontri col Napoli, i partenopei uno solo. Nei restanti il risultato si è mantenuto in parità. L’ultimo incontro è assai recente e risale allo scorso dieci febbraio in occasione del match di Coppa Italia che ha visto l’Atalanta vincente per 3-1.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Romero, Palomino; Maehle, De Roon, Pessina, Gosens; Malinovskyi; Ilicic, D. Zapata.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko, Zielinski; Elmas, Osimhen, Insigne.

Il match tra Atalanta e Napoli valido per la 32^ giornata di Serie A andrà in scena domenica 21 febbraio al Gewiss Stadium di Bergamo alle ore 18:00. Ma dove sarà possibile vedere il match degli azzurri?

Atalanta-Napoli sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da SKY. Il match sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Serie A (canale 202 e 273/483 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite).

Se non siete a casa, non temete, perché il match sarà fruibile anche in streaming. Gli abbonati Sky avranno la possibilità di seguire il match su Sky Go attraverso un pc, notebook, tablet o smartphone. In alternativa la partita potrà essere vista anche su Now Tv, un servizio live e on demand di Sky, disponibile mediante l’acquisto di uno dei pacchetti proposti dall’emittente televisiva.