CAMPANIA ZONA ARANCIONE – “Non so quello che si deciderà nelle prossime ore, ma molto probabilmente torneremo in zona arancione”. Vincenzo De Luca, governatore della Campania, è intervenuto a Palazzo Pinto, a Salerno, per l’apertura del secondo lotto della Pinacoteca. De Luca ha annunciato un probabile ritorno della Campania alla zona arancione. “Dobbiamo fare attenzione all’epidemia, al Covid che galoppa. La Campania – ha spiegato il governatore – deve avere cento volte più prudenza di altre regioni perché abbiamo una densità abitativa ed una congestione urbana che è a livello più alto d’Europa. Se perdiamo il controllo sul territorio ci facciamo male“.

Il Governatore ha criticato aspramente le scelte del Governo ed i comportamenti dei cittadini, giustificano così la Campania zona arancione: “Le scelte fatte dal governo di aprire e poi di chiudere è una scelta che sta stressando l’Italia. C’è il rischio di prolungare l’epidemia invece di accorciarla. La scelta delle zone gialle significa semplicemente questo. Per un mese ci si rilassa tutti immaginando che l’epidemia sia alle nostre spalle dopodiché, come abbiamo visto, si ritorna in zona arancione, in zona rossa”.



“Negli ultimi fine settimana ho visto migliaia e migliaia di persone in mezzo alle strade, nessun rispetto delle regole. Il controllo in Italia non esiste più, nessuno controlla più nulla. Dovremmo contare solo sul senso di responsabilità dei cittadini”.

Campania zona arancione: i motivi

La Campania zona arancione pare ormai essere più di una probabilità. La curva dei contagi infatti non accenna a diminuire e il numero di temponi positivi è stabilmente sopra il migliaio. Più nello specifico, l’RT nazionale ha superato di nuovo l’1%; mentre l‘indice di contagio in Campania oscilla tra l’8 ed il 12%. Prevenire un’eventuale terza ondata resta l’obiettivo di De Luca; la Campania zona arancione potrebbe essere la soluzione.

Zona arancione: cosa cambia

Le restrizioni della zona arancione consentirebbero infatti un maggior controllo sul Virus. Per quanto riguarda ristorazione e bar ecco le indicazioni governative. In quest’area è sempre vietato consumare cibi e bevande all’interno dei ristoranti e delle altre attività di ristorazione (compresi bar, pasticcerie, gelaterie etc.) e nelle loro adiacenze.

Dalle 5.00 alle 22.00 è consentita la vendita con asporto di cibi e bevande, come segue:

– dalle 5.00 alle 18.00, senza restrizioni;

– dalle 18.00 alle 22.00, è vietata ai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di bar senza cucina. La consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti.

Per il resto, di seguito le maggiori differenze rispetto alla zona gialla.

– non si può uscire dal proprio comune;

– i centri commerciali sono chiusi nei giorni festivi e prefestivi;

– il trasporto pubblico ha una capienza del 50%;

– piscine, palestre, cinema e teatri sono chiusi;

– i musei sono chiusi;

– la didattica nelle scuole superiore è in presenza dal 50 al 75%.