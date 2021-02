LIVE – Granada-Napoli, le formazioni ufficiali: Napoli con Lobotka e Fabian in mediana

Buonasera amici di SpazioNapoli e benvenuti alla diretta testuale di Granada-Napoli. In Spagna gli azzurri si giocano una buona fetta di qualificazione agli ottavi di finale di Europa League e lo fanno con una formazione incerottata. Nove assenti, 14 convocati della prima squadra e ben sei prodotti del settore giovanile aggregato. Sette assenze anche per il Granada, che dovrà fare a meno di Luis Suarez per tre mesi e di Roberto Soldado.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Granada (4-2-3-1): Rui Silva; Foulquier, Vallejo, Duarte, Neva; Gonalons, Herrera; Machis, Montoro, Kenedy; Molina. All. Martinez.

Napoli (4-3-3); Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Mario Rui; Fabian, Lobotka, Elmas; Politano, Osimhen, Insigne. All. Gattuso

LIVE GRANADA-NAPOLI