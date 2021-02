INFORTUNIO OSPINA – Problema in fase di riscaldamento per il portiere azzurro. L’estremo difensore del Napoli ha avvertito una fitta all’interno coscia nel corso della fase di riscaldamento prima della partita contro la Juventus. Non sarà dunque della partita il portiere partenopeo, con il suo posto che sarà preso da Alex Meret, chiamato ad una bella occasione per mostrare di meritarsi la porta azzurra. Il portiere italiano infatti nell’ultimo periodo sta trovando sempre meno spazio tra i pali azzurri.

Secondo quanto riferito Massimo Ugolini, inviato di Sky Sport allo stadio Diego Armando Maradona, il portiere azzurro avrebbe avvertito un dolore all’interno della coscia, all’altezza dell’adduttore. Problema di natura muscolare dunque per l’ex portiere di Arsenal e Nizza. Come detto, l’estremo difensore non sarà in campo per la sfida tra Napoli e Juventus, ma ora bisogna capire quanto sarà lungo lo stop del colombiano. Per un portiere, infatti gli infortuni sono sempre delicati e ritrovare la fiducia e la condizione fisica potrà richiedere diverso tempo.

A tal proposito è arrivata anche la comunicazione ufficiale del Napoli, attraverso un tweet sul proprio profilo:

Maledizione infortuni per il Napoli

L’infortunio di David Ospina è solo l’ultimo di una lunga serie. Gli azzurri stanno facendo i conti con la sfortuna in una fase molto delicata della stagione. Tra una manciata di giorni infatti ripartirà anche l’Europa League ed il Napoli si trova costretto a fare i conti con le assenze di Manolas, Hysaj e Koulibaly in difesa, Demme a centrocampo e Mertens in attacco. Sfortuna che dunque si è abbattuta su Gennaro Gattuso, che si trova costretto a scelte obbligate in un momento non felice della propria stagione. Con le prossime partite infatti, il Napoli ed il tecnico rischiano di giocarsi il futuro insieme.