INFORTUNIO LOZANO – Nonostante la serata da sogno del Diego Armando Maradona con la vittoria del Napoli ai danni della Juventus grazie al rigore di Lorenzo Insigne, non mancano le notizie negative. Nel prepartita Gattuso ha dovuto fare i conti con l’infortunio di David Ospina, mentre nel finale a preoccupare gli azzurri è stato Hirving Lozano, che a stento si reggeva in piedi negli ultimi istanti di gioco.

Infortunio Lozano, il comunicato del Napoli

Dopo un contrasti di gioco con Giorgio Chiellini sul finire del match tra azzurri e bianconeri, Hirving Lozano ha sentito una fitta di dolore alla coscia destra. Il messicano è stato costretto a rimanere in campo nonostante sentisse un forte dolore perchè il Napoli aveva esaurito gli slot per le sostituzioni. Dopo pochi istanti dal termine del match è arrivato il comunicato ufficiale del club azzurro sulle condizioni dell’attaccante messicano sul proprio sito:

“Hirving Lozano, infortunatosi nel finale di Napoli-Juventus, ha accusato un risentimento alla coscia destra”.

Arriva l’Europa League, quante assenze per il Napoli

Una volta archiviata la gioia per i tre punti, in casa Napoli è il momento di fare i conti con le assenze per la prossima partita. Gli azzurri infatti si trovano con la sfida di Europa League contro il Granada alle porte e le assenze sono ormai innumerevoli. Ci sono assenze in tutti i reparti, a partire dai pali con David Ospina. In difesa poi Gattuso dovrà fare i conti con le assenze di Kalidou Koulibaly, Kostas Manolas ed Elseid Hysaj. A centrocampo forse potrebbe recuperare in extremis Diego Demme. In attacco, oltre al lungodegente Dries Mertens, sarà qui certamente dunque anche Hirving Lozano. Dunque per stasera Rino Gattuso sorride, ma già da domattina, si dovrà fare i conti con le assenze, che rischiano di essere pesantissime.