DALLA SPAGNA – Koulibaly nel mirino del Real Madrid per il post Sergio Ramos

Come riportato dal noto quotidiano sportivo spagnolo AS, tra i nomi per i possibili sostituti di Sergio Ramos, che dopo ben 16 anni sembra destinato a lasciare il Real Madrid la prossima stagione, spunta il nome di Kalidou Koulibaly. Il difensore senegalese rappresenterebbe per i Blancos un profilo di altissimo livello per sostituire l’attuale capitano del club e della nazionale spagnola. Secondo il quotidiano, il prezzo del fuoriclasse del Napoli potrebbe variare molto in funzione del raggiungimento dell’obiettivo minimo stagionale dei partenopei: la qualificazione per la prossima edizione della Champions League. Tra gli altri nomi accostati al club del presidente Florentino Pérez quelli di Alaba, Koundé e Pau Torres.

