HIGHLIGHTS NAPOLI JUVENTUS – Il Napoli affronterà la Juventus in occasione della 22^ giornata di Serie A. La partita andrà di scena allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli sabato 13 febbraio 2021 alle ore 18:00.

Negli ultimi cinque scontri diretti fra le due squadre, l’ago della bilancia pende a favore dei bianconeri che hanno portato a casa tre vittorie a fronte degli azzurri, vincenti una sola volta. Caso particolare quello in finale di Coppa Italia, nel giugno dello scorso anno. Il match finì momentaneamente in parità per poi vedere la vittoria degli azzurri ai rigori e la conquista del trofeo. L’ultimo faccia a faccia tra Napoli e Juve è avvenuto meno di un mese fa in occasione della Supercoppa Europea. In quell’occasione i bianconeri si sono aggiudicati la vittoria per due reti a zero e la conseguente conquista della coppa.

HIGHLIGHTS NAPOLI JUVENTUS

Calcio Napoli, dove vedere il match

La sfida tra Napoli e Juventus andrà in scena sabato 13 febbraio allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli alle ore 18:00. Ma dove sarà possibile vedere il match degli azzurri? Sky o DAZN?

Napoli-Juventus sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da SKY. Il match sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Serie A (canale 202 e 273/483 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite).

Le probabili formazioni di Napoli Juventus

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Mario Rui; Bakayoko, Lobotka; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Danilo; McKennie, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Morata, Ronaldo.