INFORTUNIO MANOLAS – Piove sul bagnato in casa Napoli. Dopo la positività al Covid di Kalidou Koulibaly, si ferma anche Kostas Manolas. Il difensore greco è stato costretto al cambio dopo un duro scontro di gioco con Goran Pandev. I due calciatori sono entrati a contatto al limite dell’area azzurra. Dopo il duro contrasto sono stati costretti entrambi al cambio, con il difensore azzurro che sembra aver avuto la peggio.

Al posto del numero 44 è entrato Amir Rrahmani, per far coppia con Nikola Maksimovic al centro della difesa azzurra. Si attendono ancora notizie ufficiali sulle condizioni del difensore greco ex Roma

LEGGI ANCHE IL LIVE DI GENOA-NAPOLI