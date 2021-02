SKY, Marchetti: “Gattuso cambia modulo ma sui giocatori ormai ha fatto determinate scelte”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato. Di seguito quanto dichiarato:

“Gattuso cambia il sistema di gioco e comunque le scelte restano su determinati calciatori. In un primo momento magari è per una questione di forma ma ora ci sono idee ormai formate che è difficile smuovere. Rrahmani? Evidentemente non convince ancora Gattuso. Hysaj? Può giocare a sinistra ma non centrale. Bakayoko non ha giocato bene, l’Atalanta aveva un’aggressione maggiore sulla seconda palla”.

“Gestione Milik e Llorente condivisa tra allenatore e società? Su Milik qualsiasi opinione di Gattuso non avrebbe avuto peso. Su Llorente si possono avere dubbi ma alla fine ha fatto solo pochissime apparizioni a fine anno, come se il tecnico avesse voluto dare un segnale. Ma se gli potesse fare più comodo gliel’avrebbe fatto capire anche di più”.