SPORTITALIA – Parma, la beffa per Krause: non sapeva nulla riguardo la retrocessione

Il Parma non sta navigando in buone acque. Gli emiliani, sconfitti dal Napoli domenica per 2-0, si trovano ora al penultimo posto in classifica a 13 punti dopo un girone di andata tutt’altro che esaltante. Il proprietario dei ducali Krause, tuttavia, non ha badato a spese. Da settembre 2020 infatti Kyle Krause ha imbastito una rosa di tutto rispetto, rinforzata da una campagna acquisti faraonica a gennaio. Sportitalia ha svelato, però, un retroscena ilare riguardo il proprietario della società emiliana.

Come riportato da Guido Bagatta nel corso di Sportitalia Mercato, infatti, Krause non era a conoscenza della possibilità di retrocedere in Serie B. La retrocessione era sconosciuta all’americano, sia in termini sportivi che economici. Anche per questo, probabilmente, la nuova proprietà ha investito somme ingenti in questa sessione di mercato. “Non sapeva nulla della retrocessione, gliel’hanno detto da pochissimo“. Dice Bagatta. “Pensava fosse come l’NBA probabilmente”.