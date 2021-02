HIGHLIGHTS GENOA NAPOLI – Il Napoli ha affrontato il Genoa in trasferta allo Stadio Luigi Ferraris di Genova in occasione della 21ma giornata si Serie A. La partita si è giocata oggi, sabato 6 febbraio 2021 alle ore 20:45.

Tenendo conto delle ultime cinque partite giocate dalle due squadre, il Napoli proviene da un pareggio in casa contro l’Atalanta in Coppa Italia, preceduto da due vittorie e da altrettante due sconfitte. Il percorso del Genoa può dirsi simile ma lievemente migliore di quello degli azzurri. I rossoblù vantano infatti tre vittorie e un pareggio in Serie A e una sconfitta in Coppa Italia contro la Juventus, ma rimediata ai supplementari. Negli scontri diretti tra le due squadre, invece, ad avere la meglio sono i partenopei. Le ultime cinque partite disputate tra le due evidenziano un totale di tre vittorie a favore degli azzurri e due pareggi. Nell’ultimo confronto che risale al settembre dello scorso anno furono proprio i partenopei ad avere la meglio vincendo di misura e rifilando ben sei reti alla formazione avversaria.

Calcio Napoli, dove vedere la partita in tv

La sfida tra Genoa e Napoli andrà in scena sabato 6 febbraio allo Stadio Luigi Ferraris di Genova alle ore 20:45. Ma dove sarà possibile vedere il match degli azzurri? Sky o DAZN?

Genoa-Napoli sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da DAZN, detentrice dei diritti di 3 partite per ogni giornata di Serie A: la gara, in tv, andrà in onda su DAZN1 (canale numero 209 del decoder di Sky), disponibile per chi ha sottoscritto un abbonamento Sky-DAZN.

Formazioni Genoa Napoli

Di seguito le probabili formazioni del match delle 20:45 al Ferraris:

GENOA (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Zajc, Badelj, Strootman, Czyborra; Destro, Shomurodov.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Elmas, Bakayoko, Zielinski; Politano, Petagna, Lozano.