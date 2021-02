HIGHLIGHTS NAPOLI ATALANTA – Dopo aver battuto il Parma in Campionato per due reti a zero, Il Napoli ha affrontato l’Atalanta in occasione del turno di andata delle semifinali di Coppa Italia. La partita si è giocata mercoledì 3 febbraio 2021 allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli.

Nonostante le due vittorie consecutive conquistate dagli azzurri, il Napoli sta vivendo un momento alquanto difficile. Si respira aria pesante nell’ambiente partenopeo e una vittoria sarebbe l’ideale per provare a smorzare la tensione. Nel rendimento delle due squadre c’è quasi parità, con una nota leggermente positiva a favore del Napoli che in campionato è a quota 37 punti, uno in più rispetto ai nerazzurri. Anche i risultati degli ultimi scontri diretti evidenziano un equilibrio tra le due squadre: due vittorie per il Napoli, due per l’Atalanta e un pareggio. Nell’ultimo scontro tra le due furono gli azzurri ad avere la meglio, battendo i nerazzurri per 4 reti a 1 in occasione della 4° giornata di Serie A disputata lo scorso 17 ottobre.

HIGHLIGHTS NAPOLI ATALANTA

Dove vedere Napoli Atalanta

La sfida tra Napoli e Atalanta andrà in scena domenica 3 febbraio allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli alle ore 20:45. Ma dove sarà possibile vedere il match degli azzurri?

Napoli-Atalanta sarà un’esclusiva della Rai, che detiene i diritti della competizione. La partita sarà visibile in particolare su Rai Uno. Post-partita e interviste dei protagonisti sul canale Rai Sport HD (canale 57 del digitale terrestre), a partire dal fischio finale della partita.

Formazioni Napoli Atalanta

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Bakayoko, Demme, Zielinski; Lozano, Petagna, Insigne.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, de Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Ilicic, D. Zapata.