UFFICIALE – La decisione del giudice sportivo su Milenkovic e Castrovilli

Nel corso del match Torino – Fiorentina, anticipo della ventesima giornata di serie A finito in parità con la Fiorentina in nove uomini, hanno rimediato un cartellino rosso diretto Gaetano Castrovilli prima (per fallo commesso su Lukic lanciato a rete) e Nikola Milenkovic poi (condotta antisportiva su Andrea Belotti).

Il giudice sportivo si è pronunciato nel merito: due giornate di squalifica per il difensore viola “per condotta gravemente antisportiva per essersi posto, al 26° del secondo tempo, testa a testa con un avversario provocandone la caduta” ed un turno di stop per il compagno di squadra Gaetano Castrovilli. Entrambi salteranno la sfida contro l’Inter.

Il numero 10 rientrerà nella sfida con la Sampdoria (salvo sorprese).