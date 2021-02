CdM – ADL ha parlato solo con la squadra in ritiro: nessun confronto con Gattuso

Sono giorni complicati in casa Napoli, soprattutto per Rino Gattuso. Il tecnico calabrese è al centro delle polemiche, in particolare dopo le sue parole dopo la gara con il Parma rivolte alla società. Ecco quanto scrive l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno:

“Ma De Laurentiis è andato per due volte in ritiro (prima delle gare contro Spezia e Parma), il club ha fatto un tweet in cui a Gattuso è stata ribadita la fiducia, perché Gattuso non ha dato peso a queste manifestazioni di sostegno? Hanno realmente parlato lui e De Laurentiis in ritiro? Poco, e non della fiducia.

Il presidente ha parlato essenzialmente alla squadra, utilizzando bastone e carota. Gattuso aspettava invece un confronto. Ha così meditato, pensato a cosa avrebbe voluto dire. E lo ha detto in pubblica piazza. De Laurentiis non ha gradito, ma non ha alimentato la polemica. L’argomento può chiudersi qui. Fino a quando sarà certificato l’addio”.