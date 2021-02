UFFICIALE – Due giovani rientrano in anticipo dal prestito: Labriola e Zedadka tornano al Napoli

Il Napoli non è molto attivo in questo ultimo giorno di calciomercato, con tutte le operazioni principali ormai concluse già da tempo. Ecco che allora il d.s. Giuntoli è al lavoro per trovare una sistemazione ai giovani ex Primavera che hanno trovato poco spazio in questa prima parte di stagione.

In quest’ottica vanno segnalati i rientri anticipati dei centrocampisti Valerio Labriola (classe ‘2001) e Karim Zedadka (classe ‘2000) dai prestiti rispettivamente da Fermana e Cavese, dove hanno collezionato poche presenze in campionato. Da capire se nelle ultime ore di mercato i due calciatori andranno altrove ancora in prestito.