Corrado, pres. Pisa: “Gattuso guarda a Pioli, aveva il successore pronto e si è dimostrato più forte!”

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il presidente del Pisa, Giuseppe Corrado. Il presidente della squadra toscana si è espresso sulla situazione turbolenta in casa Napoli, ecco quanto evidenziato:

“Mi sono fatto un’idea del momento che sta attraversando Gattuso. Ha manifestato un po’ di tensione e l’ha scaricata ai microfoni. Dell’intervista non si comprende bene, soprattutto nella prima parte, a chi si rivolge. Ci sono state critiche per il suo operato, verso l’operato della squadra, si impegnerà e lavorerà duro. Si devono accettare le critiche e dimostrarsi più forti. Anche Pioli al Milan si è trovato in una situazione scomoda, la società aveva avuto contatti con Rangnick che sarebbe dovuto diventare il successore, addirittura presentandolo ai media. Lui non ha seguito queste voci ed ha continuato a lavorare, ad essere sicuro di sè, un professionista deve essere ambizioso in questo modo“.