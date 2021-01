SKY – Probabili formazioni Napoli-Parma: Gattuso ancora con il 4-3-3, Petagna torna titolare

Il Napoli oggi alle 18:00 affronterà il Parma al Diego Armando Maradona per la ventesima giornata della Serie A. Il tecnico calabrese come rivelato dai colleghi di Sky Sport, sembra intenzionato a riproporre il 4-3-3 già visto nel primo tempo contro lo Spezia in Coppa Italia.

Da sciogliere ci sarebbero ancora alcuni ballottaggi, soprattutto a centrocampo per il Napoli. Sembra infatti che Elmas potrebbe togliere il posto a Bakayoko. In attacco è pronto a tornare Andrea Petagna che sembra aver smaltito l’infortunio che lo ha tenuto fermo ai box contro i liguri in coppa.

PROBABILI FORMAZIONI

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Bakayoko, Zielinski; Lozano, Petagna, Insigne. All. Gattuso

Ballottaggi: Manolas-Maksimovic 55%-45%, Bakayoko-Elmas 51%-49%

PARMA (4-3-3): Sepe; Conti, Iacoponi, Osorio, Gagliolo; Grassi, Hernani, Kurtic; Kucka, Cornelius, Gervinho. All. D’Aversa

Ballottaggi: Gagliolo-Pezzella 55%-45%, Hernani-Brugman 55%-45%