HIGHLIGHTS NAPOLI PARMA – Dopo la vittoria conquistata nei quarti di finale di Coppa Italia contro lo Spezia, il Napoli di Gattuso ha affrontato il Parma in occasione della 20ma giornata di Serie A. La partita è andata in scena alle ore 18 di domenica 31 gennaio 2021 nella cornice dello Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Di seguito i momenti salienti e la sintesi della partita.

Calcio Napoli, i precedenti delle due squadre

Negli ultimi cinque scontri diretti tra le due squadre si evince quasi una situazione di parità tra le due opponenti, con un leggero vantaggio per gli azzurri. Il Napoli ha difatti vinto tre delle ultime cinque partite disputate contro il Parma, perdendone invece due. I risultati migliori della squadra partenopea sono in trasferta, in cui ha totalizzato due delle tre vittorie sopracitate. L’ultimo scontro diretto risale allo scorso 20 settembre 2020, partita vinta dagli azzurri in trasferta per un punteggio di due reti a zero.

HIGHLIGHTS NAPOLI PARMA

Dove vedere Napoli Parma in tv e streaming

La sfida tra Napoli e Parma andrà in scena domenica 31 gennaio allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli alle ore 18:00. Ma dove sarà possibile vedere il match degli azzurri? Sky o DAZN?

Napoli-Parma sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da SKY. Il match sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Serie A (canale 202 e 273/483 del digitale terrestre) e Sky Sport Uno (canale 201 e 382/482 del digitale terrestre).

Le probabili formazioni del match

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna.

PARMA (4-3-3): Sepe; Conti, Iacoponi, Gagliolo, Giu. Pezzella; Grassi, Hernani, Kurtic; Kucka, Cornelius, Gervinho.