GdS – Provate a immaginare Conte senza Lukaku e Lautaro come successo a Gattuso: la rosea difende il tecnico azzurro

La Gazzetta dello Sport difende Rino Gattuso. Il tecnico azzurro ha dovuto fare a meno di Osimhen e Mertens per diverso tempo e ora sembra che i vari tasselli stanno tornando pian piano come Ringhio li aveva stabiliti. La rosea dice di provare a pensare a Conte senza i suoi uomini principali: Lukaku e Lautaro. Ecco quanto si può leggere:

“Giusto per fare un paragone di quanto sta succedendo a Napoli. Non è ricerca di alibi ma un’utile fotografia per capire a che punto sta il lavoro di Rino Gattuso oggi e dove potrà arrivare quando avrà a disposizione tutto il suo potenziale offensivo. I numeri oggi dicono che gli azzurri sono la squadra che costruisce il maggior numero di occasioni in campionato, ma poi la percentuale di realizzazione è fra le più basse in Serie A. Certo è però che se parti con un’idea di uomini e tipo di gioco da costruire intorno alla freschezza di Victor Osimhen e all’esperienza di Dries Mertens e nel bel mezzo della stagione devi fare a meno di tutti e due, ci sta che i conti non tornino perfettamente”.