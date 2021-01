Lazio, questione tamponi: Lotito patteggia sulle violazioni, ufficiale la sanzione

La Lazio, com’è ormai noto, è stata nell’occhio del ciclone a causa dell‘intrigato rapporto con i protocolli anti Covid. Nella giornata odierna il club biancoceleste ha infatti patteggiato sanzioni minime per alcune violazioni rilevate dalla Procura FIGC tra fine maggio e inizio giugno. La questione era legata alle tempistiche con cui è stato sottoposto il gruppo squadra ai tamponi al momento della ripresa degli allenamenti.

La Federcalcio ha quindi reso note le cifre delle sanzioni per la Lazio. € 1.875,00 di ammenda per il presidente Lotito, € 937,50 di ammenda per il responsabile sanitario Pulcini, € 937,50 di ammenda per il medico sociale Rodia, e € 2.500,00 di ammenda a titolo di responsabilità diretta per la società Lazio.