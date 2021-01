Giuntoli sonda Thauvin del Marsiglia ma le richieste del giocatore sono altissime

Tra i tanti nomi fatti sul mercato per rinforzare la rosa del Napoli c’è stato con forza quello di Florian Thauvin, esterno destro di piede mancino dell’Olympique Marsiglia in scadenza a giugno. Visto la grande fila che ha il talento campione del mondo, le sue richieste di stipendio sono altissime, cinque milioni a stagione. L’affare, a queste cifre, sarebbe totalmente fuori budget per gli azzurri, con Giuntoli che da tempo lo aveva sondato ma che, a queste condizioni si ritirerebbe dall’asta per l’esterno. A riportarlo è Il Mattino.

