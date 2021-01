HIGHLIGHTS UDINESE NAPOLI– Il Napoli affronterà la Fiorentina in occasione della 18ª giornata di Serie A. La partita si giocherà allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, domenica 17 gennaio 2021 alle ore 12:30. Ad arbitrare la partita sarà l’arbitro Chiffi. Gli azzurri sono reduci da due vittorie, una in campionato contro l’Udinese e la più recente in Coppa Italia contro l’Empoli.

Il Napoli e la Fiorentina si sono scontrate innumerevoli volte in Serie A, due volte in Coppa Italia e addirittura in Serie B nel lontano 2003/2004. I risultati degli ultimi scontri diretti indicano 4 vittorie per gli azzurri, 4 pareggi e sole due vittorie per i viola. Dunque una sconfitta sarebbe il risultato meno probabile per la squadra di Gattuso, stando alle recenti statistiche. Il Napoli dimostra inoltre un rendimento maggiormente positivo negli scontri disputati in casa, rispetto a quelli in trasferta. I partenopei hanno infatti vinto solo uno degli ultimi 10 scontri fuori casa, ne hanno perso uno e pareggiati due. Lo scontro diretto più recente risale a circa un anno fa, il 18 gennaio 2020, quando il Napoli perse in casa contro la Fiorentina per 2 reti a 0.

HIGHLIGHTS NAPOLI FIORENTINA

Formazioni Napoli Fiorentina

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna.

FIORENTINA (3-4-2-1): Dragowski; Milenkovic, Martinez Quarta, Igor; Caceres, Bonaventura, Amrabat, Biraghi; Callejon, Castrovilli; Vlahovic.

Dove vedere Napoli Fiorentina

Napoli-Fiorentina sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da DAZN, detentrice dei diritti di 3 partite per ogni giornata di Serie A: la gara, in tv, andrà in onda su DAZN1 (canale numero 209 del decoder di Sky), disponibile per chi ha sottoscritto un abbonamento Sky-DAZN.