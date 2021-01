NAPOLI COPPA ITALIA – Con il superamento dell’ottavo di Coppa Italia contro l’Empoli, il Napoli affronterà ai quarti di finale la vincente tra Roma e Spezia. Il match tra le possibili avversarie si giocherà martedì 19 gennaio alle ore 21.15. La partita, come tutte le altre del torneo, si disputerà in una gara unica. In caso di pareggio si giocano i supplementari e si tirano eventuali calci di rigore. Si fa eccezione per le semifinali, che si giocheranno in una doppia sfida di andata e ritorno.

Il regolamento della Coppa Italia

I tifosi si stanno chiedendo se il Napoli dovrà giocare in casa o in trasferta il quarto di finale di Coppa Italia. Così come prevede il regolamento, la squadra con tabellone d’ingresso più basso (deciso dal sorteggio svoltosi ad agosto), ha il diritto di giocare in casa in due soli casi: o quando si sfidano due squadre “testa di serie” (due squadre di Serie A) o nel caso in cui una squadra di Serie A affronta una di Serie B. Se si sfidassero una squadra “testa di serie” e una no, si procede al sorteggio per capire chi gioca in casa e chi no. Se si sfidassero due squadre non “teste di serie”, si guarda il numero di ingresso del tabellone del tornei.

Potrebbe anche interessarti: Napoli-Empoli 3-2: le pagelle del match vinto dagli azzurri

Dove e quando giocherà il Napoli il quarto di finale

Gli azzurri potranno quindi giocare i quarti di finale di Coppa Italia il 27 gennaio in un orario ancora tutto da decidersi. Quindi, nel caso in cui passasse la Roma, il Napoli giocherebbe nella capitale giallorossa, allo Stadio Olimpico. Se invece passasse lo Spezia (con cui il Napoli ha perso in campionato proprio in casa ndr.), giocherebbe in casa, nello Stadio Diego Armando Maradona. Gli azzurri hanno la possibilità di potersi riconfermare campioni per il secondo anno consecutivo.