INFORTUNIO MANOLAS – AGGIORNAMENTO – La SSC Napoli, attraverso il proprio account Twitter, ha pubblicato le ultime notizie riguardanti le condizioni di Kostas Manolas. Ecco quanto evidenziato

“Kostas Manolas, uscito domenica dopo un quarto d’ora nel match contro l’Udinese al Friuli, si è sottoposto questa mattina ad esami strumentali, presso la Clinica Pineta Grande, che hanno evidenziato una distrazione di primo grado del muscolo otturatore esterno destro“.

ECCO IL TWEET:

10 gennaio – Ancora brutte notizie per il Napoli dal punto di vista degli infortuni. Al 15º della sfida tra Udinese e Napoli, valida per la 17ª di Serie A alla Dacia Arena di Udine, si è accasciato a terra Kostas Manolas. Il difensore greco ha patito un infortunio muscolare, probabilmente a causa di un’accelerata per provare a limitare un contropiede dei friulani. Manolas aveva subito fatto cenno a Gattuso di volere il cambio, ma il tecnico calabrese approfittando della pausa per la verifica al VAR sul rigore per il Napoli gli ha chiesto di provare a proseguire. Risposta negativa da parte del calciatore ex Roma e sostituzione obbligata con Nikola Maksimovic.

INFORTUNIO MANOLAS, QUANTO TEMPO RESTA FUORI, IL COMUNICATO UFFICIALE

Che cos’ha Manolas e per quanto dovrà stare fermo? Il comunicato del Napoli parla di un problema muscolare. Nella breve nota pubblicata sul sito ufficiale del club si legge: “Kostas Manolas, uscito dopo un quarto d’ora nel match contro l’Udinese al Friuli, è stato sostituito per un risentimento muscolare alla coscia destra”. Non dovrebbe trattarsi insomma di un problema grave o pregiudicante verso il prosieguo della stagione. Facile che contro l’Empoli, mercoledì nella gara valida per gli ottavi di Coppa Italia, gli venga concesso un turno di riposo. Per poi tentare di recuperarlo al 100% contro la Fiorentina. Altrimenti, a disposizione, resterebbero solo Amir Rrahmani e Nikola Maksimovic come centrali.

Molto ovviamente dipenderà dalla tenuta di Kalidou Koulibaly, che deve recuperare dal problema fisico, che è stato convocato per la trasferta di Udine ma che non è ancora pronto per recuperare il ritmo partita.

Difesa Napoli, coppia inedita

Con la sostituzione tra Manolas e Maksimovic si è andata a modificare ulteriormente una coppia di difesa che era già sperimentale, vista la presenza di Amir Rrahmani dal primo minuto. Il difensore kosovaro è al debutto assoluto da titolare in Serie A con la maglia azzurra e dal 15º minuto in poi si è trovato a far coppia con Maksimovic. Il serbo era volenteroso di riscatto dopo la pessima prestazione contro lo Spezia. Nella ripresa Di Lorenzo ha sostituito Rrahmani adattandosi da centrale.

LEGGI ANCHE GLI HIGHLIGHTS DEL MATCH