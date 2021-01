Infortunio muscolare per Manolas, che al 15esimo minuto della sfida contro l’Udinese è costretto a lasciare il campo a Nikola Maksimovic. Il difensore greco ha provato a continuare a giocare, approfittando della pausa per il calcio di rigore, ma si è reso conto di non essere in grado di proseguire il match. Coppia inedita in difesa con Maksimovic e Amir Rrahmani, vista l’assenza di lungo corso di Koulibaly.

