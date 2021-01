HIGHLIGHTS UDINESE NAPOLI – Il Napoli affronterà l’Udinese in occasione della 17ª giornata di Serie A. La partita si giocherà alla Dacia Arena di Udine, domenica 10 gennaio 2021 alle ore 15:00.

Il Napoli dovrà provare a rialzarsi dopo il pessimo risultato ottenuto contro lo Spezia nell’ultimo turno di campionato. Gli azzurri sono scivolati al 6° posto, perdendo il punto di vantaggio nei confronti della Juventus, nel frattempo avanzata al 4° posto con due punti di vantaggio. L’Udinese al momento si trova nel bel mezzo della classifica a soli +4 punti dalla zona retrocessione e una vittoria sarebbe assai utile per provare a distanziarsi quanto più possibile dal fondo della classifica.

Formazioni Udinese Napoli

L’Udinese dovrà fare i conti con una lunga lista di assenze: Arslan e Walace si contendono una maglia in regia. Becao, Bonifazi e Samir in difesa, sugli esterni Stryger-Larsen e Zeegelaar, con De Paul e il ‘Tucu’ Pereyra mezzali. In attacco pronto Nestorovski al fianco di Lasagna. Out Okaka, Forestieri e Deulofeu.

Possibili novità nel Napoli, soprattutto in difesa e a centrocampo: Hysaj e Rrahmani potrebbero alternarsi a Mario Rui e Maksimovic. Lobotka si candida al posto di Fabian Ruiz. In attacco spazio a Petagna. Da valutare il recupero di Demme. Tra i pali potrebbe avere spazio Meret.

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Bonifazi, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Arslan, Pereyra, Zeegelaar; Lasagna, Nestorovski.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Hysaj; Fabian Ruiz, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna.

Dove vedere Udinese Napoli

La sfida tra Udinese e Napoli andrà in scena domenica 10 gennario alla Dacia Arena di Udine alle ore 15:00. Ma dove sarà possibile vedere il match degli azzurri? Sky o DAZN?

Udinese-Napoli sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da SKY. Il match sarà visibile in diretta tv su Sky Sport (canale numero 253 del satellite e numero 484 del digitale terrestre).

Se non siete a casa, non temete, perché il match sarà fruibile anche in streaming. Gli abbonati Sky avranno la possibilità di seguire il match su Sky Go attraverso un pc, notebook, tablet o smartphone. In alternativa la partita potrà essere vista anche su Now Tv, un servizio live e on demand di Sky, disponibile mediante l’acquisto di uno dei pacchetti proposti dall’emittente televisiva.