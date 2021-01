DOVE VEDERE UDINESE NAPOLI – La Serie A incalza in questo inizio del 2021 e le squadre già si apprestano al prossimo turno di campionato che si disputerà in questo fine settimana. Dopo la rovinosa sconfitta rimediata in casa contro lo Spezia, gli azzurri dovranno affrontare l’Udinese in occasione della 17a giornata di Serie A. La partita si giocherà domenica 10 gennaio 2021. Calcio d’inizio previsto alle ore 15 alla Dacia Arena di Udine.

In seguito alla sconfitta contro lo Spezia la situazione per il Napoli si complica. Gli azzurri militano al momento al 6° posto in classifica a quota 28 punti, al pari dell’Atalanta. La squadra di Gattuso ha perso il vantaggio sulla Juventus che nel frattempo è schizzata al 4° posto, a due punti di vantaggio dai partenopei. Il quadro delle ultime cinque partite non è per niente incoraggiante: tre sconfitte, un pareggio e una sola vittoria. Gli azzurri dovranno provare il tutto e per tutto per rialzarsi e spazzare via questo momento alquanto intricato.

L’Udinese si trova a metà classifica, al 13° posto a quota 16 punti. Nelle ultime cinque partite ha rimediato tre pareggi e due sconfitte. Una situazione che si distacca poco da quella degli azzurri. I friuliani si trovano ad una distanza di 4 punti dalla zona retrocessione ed una sconfitta potrebbe ulteriormente peggiorare il quadro.

Negli scontri diretti tra le due squadre il Napoli ha quasi sempre avuto la meglio. I dati indicano il Napoli vincente in tutte le occasioni tranne una, un pareggio rimediato in trasferta nel dicembre del 2019. L’ultimo confronto risale a luglio del 2020 quando la formazione azzurra si impose sui friulani per 2-1 in Serie A.

QUI LE PROBABILI FORMAZIONI DEL MATCH

Dove vedere Udinese Napoli

La sfida tra Udinese e Napoli andrà in scena domenica 10 gennario alla Dacia Arena di Udine alle ore 15:00. Ma dove sarà possibile vedere il match degli azzurri? Sky o DAZN?

DOVE VEDERE UDINESE NAPOLI

Udinese-Napoli sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da SKY. Il match sarà visibile in diretta tv su Sky Sport (canale numero 253 del satellite e numero 484 del digitale terrestre).

Se non siete a casa, non temete, perchè il match sarà fruibile anche in streaming. Gli abbonati Sky avranno la possibilità di seguire il match su Sky Go attraverso un pc, notebook, tablet o smartphone. In alternativa la partita potrà essere vista anche su Now Tv, un servizio live e on demand di Sky, disponibile mediante l’acquisto di uno dei pacchetti proposti dall’emittente televisiva.