SPORTITALIA – Il Napoli non comprerà se non uscirà un terzino ed il Chelsea chiude al prestito di Emerson Palmieri: le ultime

Nel corso di Sportitalia Mercato, trasmissione televisiva a cura di Sportitalia, è intervenuto il collega ed esperto di calciomercato Alfredo Pedullà per le ultimissime di mercato del Napoli. Di seguito, le sue parole, evidenziate dalla nostra redazione:

“Il Chelsea chiude al prestito di Emerson Palmieri ma il Napoli ragiona in un’altra ottica: ci sono cinque terzini, se non dovesse uscirne uno, il Napoli non comprerà. Vedremo cosa succederà in questa finestra di mercato”.