DOVE VEDERE NAPOLI SPEZIA – A pochissimi giorni di distanza dal primo turno di questo 2021, la Serie A torna nuovamente in campo in occasione della 16^ giornata di campionato. Gli azzurri, dopo aver battuto il Cagliari in trasferta, dovranno vedersela stavolta contro lo Spezia. La partita si giocherà mercoledì 6 gennaio 2021. Calcio d’inizio alle ore 18 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli.

Il Napoli ha aperto il nuovo anno con una vittoria di misura ai danni del Cagliari. Gli azzurri si trovano al momento al quarto posto in classifica a quota 28 punti. Alle spalle c’è sempre la Juventus, al quinto posto, dalla quale li separa solamente un punto. La compagine di Gattuso sta cercando di rimettersi sulla retta via, rimediando ad un inizio stagione alquanto altalenante. Nelle ultime cinque partite ha conseguito tre risultati utili, di cui due vittorie contro Sampdoria e Cagliari in trasferta e un pareggio contro il Torino. Non sono mancate le sconfitte, rispettivamente due contro Inter e Lazio.

Lo Spezia al momento si trova in una situazione estemamente delicata. Relegata in zona retrocessione al 18° posto in classifica a quota 11 punti, al pari di Genoa e Torino. I risultati delle ultime cinque gare dicono molto sul rendimento della squadra, che ha totalizzato un pareggio e quattro sconfitte contro Crotone, Inter, Genoa e Verona. Di certo il rendimento peggiore della Serie A.

Negli scontri diretti tra le due squadre il Napoli ha sempre avuto la meglio. L’ultimo confronto risale al 2017 quando la formazione azzurra si è imposta per 3-1 in Coppa Italia.

La sfida tra Napoli e Spezia andrà in scena mercoledì 6 gennario allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli alle ore 18:00. Ma dove sarà possibile vedere il match degli azzurri? Sky o DAZN?

Napoli-Spezia sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da DAZN, detentrice dei diritti di 3 partite per ogni giornata di Serie A: la gara, in tv, andrà in onda su DAZN1 (canale numero 209 del decoder di Sky), disponibile per chi ha sottoscritto un abbonamento Sky-DAZN.

Se non siete a casa, non temete, perchè il match sarà fruibile anche in streaming. Gli abbonati Sky avranno la possibilità di seguire il match su Sky Go attraverso un pc, notebook, tablet o smartphone. In alternativa la partita potrà essere vista anche su Now Tv, un servizio live e on demand di Sky, disponibile mediante l’acquisto di uno dei pacchetti proposti dall’emittente televisiva.