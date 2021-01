Antonio Cioffi, l’esterno d’attacco della Primavera del Napoli che ricorda Mertens

La sfida con il Cagliari vedrà una grande novità tra le fila del Napoli: nella lista dei convocati c’è infatti un calciatore “nuovo”: Antonio Cioffi. L’attaccante della Primavera è stato aggregato da Gattuso alla prima squadra per sopperire alle tante assenze in avanti, in particolare quella di Mertens. Già, perché lo stile di gioco di Cioffi riguarda proprio quello del belga.

Antonio Cioffi, il calciatore della Primavera del Napoli che ricorda Mertens: le caratteristiche

Esterno sinistro d’attacco classe ‘2002 che ama rientrare e calciare verso la porta con il destro. Antonio Cioffi è un calciatore moderno, che abbina spiccate qualità offensiva ad una certa propensione al sacrificio, perfetto per il 4-3-3 o il 4-2-3-1. Il dribbling, la rapidità d’esecuzione e il tiro in porta sono le sue migliori caratteristiche, espresse a pieno con la maglia dell’Under 17 nella stagione 2018/19 quando con i suoi 14 gol trascina la squadra di mister Carnevale fino alla semifinale scudetto (persa per 2-1 contro la Roma, ndr).

Il passaggio in Primavera l’anno seguente vede un impatto più lento, anche a causa di un modulo di gioco (il 3-4-1-2) adottato da mister Baronio e poi dal subentrato Angelini che non gli permette di esprimere a pieno le proprie potenzialità. Nonostante tutto, Cioffi riesce a mettersi in mostra collezionando 18 presenze e una rete, su calcio di punizione (altro pezzo forte del suo repertorio) contro la Fiorentina.

In questa stagione – a causa della Pandemia da Coronavirus – la nuova Primavera di mister Cascione ha disputato soltanto tre gare: due di Coppa Italia e uno di campionato. Cioffi ha giocatore da titolare tutte le sfide, segno di quanto sia ritenuto fondamentale per la squadra. Ed è proprio lui a siglare la prima rete stagionale degli azzurrini, nel 4-1 rifilato all’Ascoli. Pallone in profondità di Ceparano, Altomare (in fuorigioco) si disinteressa del pallone permettendo all’esterno che in Primavera indossa la maglia numero 10 di subentrare nell’azione, presentarsi davanti al portiere e batterlo con un destro preciso. La freddezza sotto porta è una delle qualità di Cioffi, al quale il Napoli non ha voluto in nessun modo rinunciare.

In estate sono state infatti varie le offerte pervenute dalla Serie C per avere il ragazzo in prestito. Tutte respinte al mittente, proprio perché la società vede in Cioffi uno dei punti forti della squadra per puntare alla promozione in Primavera 1.